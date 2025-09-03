  2. দেশজুড়ে

ভোট দিছি সন্দ্বীপে এমপি পাইছি মালদ্বীপে: টুকু

প্রকাশিত: ০৯:২২ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষ বলে ভোট দিছি সন্দ্বীপে, এমপি পাইছি মালদ্বীপে। এ রকম হলে কি চলবে? এ দেশে যে গতানুগতিক পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে টাঙ্গাইলের শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘পিআর পদ্ধতি কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ বোঝে না। পিআর মানে কী? ভোট দিলাম টাঙ্গাইলে এমপি পাইলাম নোয়াখালীতে। টাঙ্গাইলে যে জনপ্রতিনিধি টাঙ্গাইলের মানুষ চিনবে। নোয়াখালীর মানুষ নোয়াখালীর জনপ্রতিনিধিকে চিনবে। এটাই তো হওয়ার কথা। কাজেই এদেশে যে গতানুগতিক পদ্ধতি আছে সে পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে।’

তিনি বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়াকে শেষ করে দিতে পারলে বিএনপি শেষ হয়ে যাবে। এটা মনে করে ফ্যাসিস্ট সরকার দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে ছয় বছর জেল খাটিয়েছিলেন। মনে করেছিলেন বিএনপি আর নাই শেষ হয়ে গেছে।’

টাঙ্গাইল সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলীর সভাপতিত্বে এসময় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি হাসানুজ্জামিল শাহীন, সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল, জেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব মাহমুদুল হক শানু ও সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রউফ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন ।

