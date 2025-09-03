বাগেরহাটে ভেজাল প্রসাধনী কারখানা সিলগালা, দেড়লাখ টাকা জরিমানা
বাগেরহাটের বিসিক শিল্প এলাকায় ভেজাল প্রসাধনী তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে দেড়লাখ টাকা জরিমানা ও সিলগালা করে দেন।
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বাগেরহাটের সহকারী পরিচালক শরিফা সুলতানা এই আদেশ দেন।
অভিযানে ভেজাল ফেয়ার অ্যান্ড লাভলী, লাভ ইন বিউটি ক্রিম, মিস অ্যান্ড মিসেস বুস্টার, অর্গানিক হেয়ার রিমুভাল ক্রিম, ফ্লোরিয়াস লিহান রং ফর্সাকারী ক্রিম, অর্গানিক হারবাল হেয়ার টনিক, হানি অ্যান্ড এলমন্ড স্কিন ময়েশ্চারাইজিং, স্পট আউট স্কিন ক্রিম, হিড কুল অয়েল, লিহন গিলিসারিন, রোজ ওয়াটার, মোড়ক ছাড়া সাবান তৈরির প্রমাণ পাওয়া যায়। আরও পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের পণ্যের মোড়ক। মাত্র তিনটি পণ্যের অনুমতি নিয়ে মিজানুর রহমান নামের ওই প্রসাধনী ব্যবসায়ী এসব ভেজাল পণ্য তৈরি করছিলেন।
পণ্যের গুনগত মান নিশ্চিত ও ভেজাল রোধে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান সহকারী পরিচালক শরিফা সুলতানা।
বিসিক সূত্রে জানা যায়, অলিফ কুমার নামের এক ব্যবসায়ী টিনের ফ্যাক্টরি হিসেবে বিসিকের ওই প্লটটি লিজ নিয়েছিলেন। তিনি ওই প্রসাধনী ব্যবসায়ীকে ভাড়া দিয়েছিলেন। তবে অভিযানের সময় প্রসাধনী ব্যবসায়ী মিজানুর রহমানকে পাওয়া যায়নি। সেখানে দুজন মাত্র কর্মচারী ছিলেন। অন্য কর্মচারীরা অভিযান টের পেয়ে পালিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বিসিকের প্রমোশন কর্মকর্তা মো. শরীফ সরদার বলেন, বিএসটিআইয়ের অনুমোদিত পণ্য ছাড়াও বেশ কিছু অননুমোদিত পণ্য তৈরি করছিল প্রতিষ্ঠানটি। প্রশাসন ও আমাদের কাছে তথ্য ছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে অভিযান চালানো হয়।
