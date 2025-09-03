  2. দেশজুড়ে

করতোয়ায় ডুব দিয়ে আর ভেসে উঠলো না আপেল, মিললো মরদেহ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৩৭ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ফকিরগঞ্জে করতোয়া নদীতে গোসল করতে নেমে আপেল (১৫) নামের এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে করতোয়া নদীর ফকিরগঞ্জ ঘাট থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত আপেল উপজেলার কাটাবাডী ইউনিয়নের বোগদহ কলোনি গ্রামের কাঠ ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে আপেল করতোয়া নদীতে গোসল করতে নামে। তবে পানিতে ডুব দেওযার পর অনেক সময় পেরিয়ে গেলেও সে আর ভেসে ওঠেনি। পরে খোঁজাখুঁজি করেও বন্ধুরা তার সন্ধান পাননি। পরে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। বিকেলের দিকে ঘটনাস্থলের কিছু দূর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আনোয়ার আল শামীম/এসআর/এমএস

