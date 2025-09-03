জয়পুরহাটে ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ গেলো স্কুলশিক্ষকের

জয়পুরহাটে ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাণ গেলো স্কুলশিক্ষকের
জয়পুরহাটে ট্রেনে কাটা পড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ফারুক হোসেন (৫০) মারা গেছেন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সদর উপজেলার পুরানাপৈল রেলগেটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ফারুক হোসেন কালাই হারুঞ্জা গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে। তিনি হারুঞ্জা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ছিলেন।
স্থানীয় সূত্র জানায়, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ফারুক হোসেন পুরানাপৈল রেলগেট পার হচ্ছিলেন। এসময় রাজশাহী থেকে চিলাহাটিগামী বরেন্দ্র এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে সে কাটা পড়ে। এতে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।
জয়পুরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তামবিরুল ইসলাম বলেন, ‘বিষয়টি শুনেছি। তবে যেহেতু এটি রেলের ব্যাপার সান্তাহার জিআরপি পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।’
