অপহরণের ৬ ঘণ্টা পর ঢাকা থেকে ইউপি চেয়ারম্যানকে উদ্ধার

অপহরণের ৬ ঘণ্টা পর ঢাকা থেকে ইউপি চেয়ারম্যানকে উদ্ধার
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থেকে অপহৃত ভারপ্রাপ্ত ইউপি চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিনকে ঢাকার পোস্তগোলা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এসময় অপরাধী চক্রের সদস্য জহির মিয়া নামে একজনকে আটক করা হয়।
অপহরণের ৬ ঘণ্টা পর বুধবার (৩ আগস্ট) রাত আটটার দিকে ঢাকার পোস্তগোলা থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে উদ্ধার করা হয়। আটক জহির মিয়া বরগুনা জেলার ভাগরা থানার ফুলতলী এলাকার বাসিন্দা।
এর আগে বুধবার (৩ আগস্ট) দুপুর দুইটার দিকে উপজেলার ভুলতা গাউছিয়া এলাকা থেকে তাকে অপহরণ করা হয়।
ইউপি চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন বলেন, ‘বুধবার দুপুর ২টার দিকে প্রাইভেটকারে ভুলতা এলাকার মার্কেন্টাইল ব্যাংকে যাই। কাজ শেষ করে ব্যাংক থেকে বের হলে দুর্বৃত্তরা ডিবি পরিচয়ে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে আমাকে ও আমার গাড়িচালক আশিককে সাদা মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। এসময় অপহরণকারীরা আমার প্রাইভেটকারটি ভুলতা এলাকায় ফেলে রেখে যায়। পরে তারা আমাকে নিয়ে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ঘুরাঘুরি করে। এসময় টাকার জন্য অত্যাচার করতে থাকে। এমনকি টাকা না দিলে আমাকে মেরে ফেলবে বলে হুমকি-ধামকি প্রদান করতে থাকে।’
রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, অপহরণের সংবাদ পেয়ে পুলিশ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে উদ্ধার অভিযান চালাতে থাকে। রাত আটটার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ঢাকার পোস্তগোলা এলাকা থেকে ইউপি চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিনকে উদ্ধার করা হয়। এসময় জহির মিয়া নামে একজনকে আটক করা হয়। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
নাজমুল হুদা/এফএ/এএসএম