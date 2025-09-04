  2. দেশজুড়ে

মানিকগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত

প্রকাশিত: ০৩:২৫ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মানিকগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত

মানিকগঞ্জের সিংগাইরে ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুজন। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টার দিকে সিংগাইর পৌর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, দৌলতপুরের আব্দুল মান্নান (২৩) ও হরিরামপুরের মনির হোসেন (৬০)। অপরদিকে আহতরা হলেন, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার মহসিন (৩২) ও পাবনার শাহজাহান আলী (৬০)।

সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জেওএম তৌফিক আজম জানান, ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে দুই যাত্রী নিহত হন। আহতদের ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

