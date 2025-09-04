প্রশাসনে ঘাপটি মেরে থাকা হাসিনার প্রেতাত্মারা সরব: রিজভী
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, ‘প্রশাসনের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা শেখ হাসিনার প্রেতাত্মারা সরব। তারা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করছেন।’
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কলেজপাড়ায় স্কুলছাত্র নাবিল ও তার দলকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে তারেক রহমানের দেওয়া অনুদান হস্তান্তর শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘আজকেও সংবাদপত্রে এসেছে শেখ হাসিনার নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে যে রক্তস্রোত বয়েছেন, সে ক্ষেত্রে যারা দায়ী তাদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার জন্যে গ্রিন সিগন্যাল দেওয়া হয়েছে। পাসপোর্ট ডিপার্টমেন্টকে বলা হয়েছে, তাদের পাসপোর্ট দেওয়া যেতে পারে। যারা অপরাধে দায়ী বা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তারা তো গ্রিন সিগন্যাল পেতে পারে না। তার মানে প্রশাসনের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা লোকরাই শেখ হাসিনার যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্যে কাজ করছেন।’
তিনি বলেন, ‘আমার বিশ্বাস জনগণের শক্তির ওপর বড় কোনো শক্তি নেই। যে জনগণের শক্তি এবং ছাত্রজনতার আন্দোলনের কাছেই পরাজিত হয়েছিল। এখন নতুন করে ষড়যন্ত্র বা মাস্টারপ্ল্যান করা হোক না কেন তারা পরাজিত হবে এবং এদেশে গণতন্ত্র ফিরবে ও অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হবে।’
রিজভী বলেন, ‘শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছেন। কিন্তু তার রেখে যাওয়া প্রেতাত্মারা আছেন। তারা প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা অবস্থান নিচ্ছেন এবং বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার যেন ব্যর্থ হয়, অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন যেন ব্যর্থ হয় তারা পাতানো কোনো পরিকল্পিত অস্থিরতা এবং নৈরাজ্য তৈরি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ড. ইউনুসের অন্তবর্তীকালীন সরকার নির্বাচনের জন্যে প্রস্তুত রয়েছে।’
তিনি বলেন, ‘প্রত্যকের মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। এজন্যে আমাদের ১৬ বছরের আন্দোলন। এখানে কাদা ছোড়াছুড়ির কিছু নেই। আমি আমার দল এবং অবস্থান থেকে কথা বলবো, সে ক্ষেত্রে অন্য কোনো দলের কথা যদি আমার ভাল না লাগে আমি শক্ত সমালোচনা করবো। এটাই তো ডেমোক্রেটিক ভেল্যু, এটাইতো গণতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি।
এসময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় অর্থনীতি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার খালেদ হোসেন মাহবুব শ্যামল, সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, সিনিয়র সহসভাপতি জহিরুল হক খোকন ও সাবেক পৌর মেয়র হাফিজুর রহমান মোল্লা কচি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/আরএইচ/এমএস