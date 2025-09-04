মাদারীপুরে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

মাদারীপুরে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা
মাদারীপুরের কালকিনিতে ঘরে ঢুকে সৌদি প্রবাসীর স্ত্রী পাখি আক্তারকে (২৮) কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার এনায়েতনগর ইউনিয়নের মাঝেরকান্দি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পাখি আক্তার ওই এলাকার সৌদি প্রবাসী সোহাগ হাওলাদারের স্ত্রী। মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার খিদিরপাড়া এলাকার দোলোয়ার হোসেন মল্লিকের মেয়ে।
পুলিশ, স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্র জানায়, একদল দুর্বৃত্ত রাতে ঘরের চালায় ঢিল ছুঁড়ে মারে। এ সময় চিৎকার করেন ওই গৃহবধূ। পরে পাখির ছেলে আইজান (৪) ঘরের দরজা খুলে। এ সুযোগে দুর্বৃত্তরা ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। পরে পাখির ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের বাড়ির লোকজনকে ডেকে আনে। প্রতিবেশীরা এসে পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে মাদারীপুর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।
কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কেএম সোহেল রানা বলেন, ‘নির্জন এলাকায় একটি বাড়ি হওয়ায় মুহূর্তেই হত্যা করে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদের ধরতে পুলিশ কাজ করছে।’
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/আরএইচ/এমএস