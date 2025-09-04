রান্নাঘরে সাপের কামড়ে প্রাণ গেলো নারীর
পটুয়াখালীতে রান্নাঘরে সাপের কামড়ে কৃষ্ণ রানি অনিমা (৪০) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলার ২ নম্বর বাঁধঘাট এলাকার নিজ বাড়ির রান্নাঘরে এ ঘটনা ঘটে।
কৃষ্ণ রানি ওই এলাকার স্বপন কুমার শীলের স্ত্রী। স্বপন কুমার স্থানীয়ভাবে ফটোস্ট্যাট ও কম্পিউটারের ব্যবসা করেন।
স্বপন কুমার জানান, সকালে রান্নাঘরে ভাত রান্না করছিলেন কৃষ্ণা রানি। হঠাৎ চিৎকার শুনে সেখানে গিয়ে দেখেন, তিনি বলছেন সাপে কেটেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষতস্থানের ওপরে কাপড় দিয়ে বেঁধে হাসপাতালে নেওয়া হয়।
পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সিনিয়র নার্স রিনা সমাদ্দার বলেন, স্বজনরা জানিয়েছেন, রান্না করার সময় তাকে সাপে কাটে। তবে সাপ তারা সরাসরি দেখতে পাননি। আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি রক্ত সংগ্রহ করেছি। এরপর চিকিৎসক এসে অ্যান্টিভেনম দেওয়ার নির্দেশ দেন। আমরা তা প্রয়োগও করেছি। চিকিৎসা দেওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ রানিকে বাঁচানো যায়নি।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এসআর/জেআইএম