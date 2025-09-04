নামাজ শেষে দেখেন ভ্যান নেই, কাঁদছেন জাকির
শেরপুরের শ্রীবরদীতে আয়ের শেষ সম্বল ব্যাটারিচালিত ভ্যানটি হারিয়ে কাঁদছেন জাকির হোসেন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার কর্ণঝোড়া বাজার জামে মসজিদের সামনে থেকে তার ভ্যানটি চুরি হয়। রাতেই তার ভ্যানটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
জাকির হোসেন শ্রীবরদী উপজেলার সিংগবরুণা ইউনিয়নের সিংগবরুণা গ্রামের মৃত চান মিয়ার ছেলে।
স্থানীয়রা জানায়, বুধবার ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন জাকির হোসেন। মাগরিবের নামাজের আজান হলে কর্ণঝোড়া বাজারের জামে মসজিদে নামাজ আদায় করতে যান তিনি। নামাজ শেষে ফিরে এসে দেখন তার ব্যাটারিচালিত ভ্যানটি চুরি হয়ে গেছে।
কর্ণঝোড়া জামে মসজিদ কমিটির সদস্য জিয়া জাগো নিউজকে বলেন, ‘নামাজ পড়ার পর এসে দেখি জাকির হোসেন কান্না করছেন। পরে জানতে পারলাম তার ভ্যানটি চুরি হয়েছে। জাকির হোসেনের কান্না দেখে খুব খারাপ লাগছিল। তাৎক্ষণিক আমরা অনেক খোঁজাখোজি করেও ভ্যানের সন্ধান পায়নি।’
জাকির হোসেন বলেন, ‘সিংগবরুণা মোড় থেকে দুই যাত্রী নিয়ে কর্ণঝোড়া বাজারে যাই। বাজারে পৌঁছার আগে মাগরিবের নামাজের আজান দেয়। তাই জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করতে যাত্রী নামিয়ে তাড়াহুড়ো করে মসজিদে যাই। নামাজ শেষে এসে দেখি ভ্যান নেই। স্থানীয় মুসল্লিদের সঙ্গে নিয়ে অনেক খুঁজেও আর ভ্যান গাড়ি পাওয়া যায়নি।’
তিনি আরও বলেন, ‘পরিবারের পাঁচ সদস্য নিয়ে অভাব-অনটনে সংসার চালাচ্ছিলাম। পরিবারের খরচ জোগাড় করতে উপার্জনের অন্য কোনো মাধ্যম না থাকায় গাভি বিক্রির ৪০ হাজার টাকা নগদ পরিশোধ করি। আর কিস্তিতে গড়খোলা বাজার থেকে ৯৬ হাজার টাকা দিয়ে ব্যাটারিচালিত ভ্যানটি নিয়েছিলাম। এটার আয় দিয়ে কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি আমার সংসার চলছিল। কিন্তু ভ্যানটি চুরি হওয়ায় আমার রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেল। এখনও কিস্তির প্রায় ১০ হাজার টাকা বাকি।
শ্রীবরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার জাহিদ জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিষয়টি জেনেছি। রাতে ওই এলাকায় পুলিশ গিয়েছিল। আমাদের আইনি ব্যবস্থা চলমান রয়েছে।’
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ওসি) শেখ জাবের আহমেদ বলেন, ‘ব্যাটারিচালিত ভ্যান মালিক জাকির হোসেনকে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে সার্বিক সহযোগিতার চেষ্টা করবো।’
মো. নাঈম ইসলাম/আরএইচ/এমএস