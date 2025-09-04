পুলিশ পরিচয়ে বিকাশকর্মীকে অপহরণ, মোটরসাইকেল নিতে গিয়ে আটক ১

পুলিশ পরিচয়ে বিকাশকর্মীকে অপহরণ, মোটরসাইকেল নিতে গিয়ে আটক ১
নাটোরের বড়াইগ্রামে পুলিশ পরিচয়ে আতিকুল নামের এক বিকাশকর্মীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার নটাবাড়িয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
এসময় আতিকুলের মোটরসাইকেল নিয়ে পালাতে গেলে অপহরণকারী দলের এক সদস্যকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন এলাকাবাসী।
আটক ব্যক্তির নাম সালেহ আহমেদ। তিনি কুমিল্লার লাকসাম এলাকার বাসিন্দা।
পুলিশ জানায়, আতিকুল বনপাড়া বিকাশ অফিস থেকে মৌখাড়া বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে মহিষভাঙ্গা নটাবাড়িয়া জামে মসজিদ এলাকায় পৌঁছালে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা রঙের গাড়ি থেকে নেমে কয়েকজন তাকে পথরোধ করেন। এসময় পুলিশ পরিচয়ে তাকে আটক করেন।
আতিকের সহকর্মী আটকের কারণ জানতে চাইলে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন এবং থানায় যেতে বলা হয়। এসময় অপহরণকারী দলের এক সদস্য আতিকুলের মোটরসাইকেল নিতে গেলে স্থানীয়রা তাকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। পরে বড়াইগ্রাম থানা পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম সারওয়ার হোসেন বলেন, অপহরণকারীদের মধ্যে একজনকে থানা হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রেজাউল করিম রেজা/এসআর/জেআইএম