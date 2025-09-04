যাত্রী হয়রানির অভিযোগে ফাঁড়ি ইনচার্জসহ সাতজনের নামে মামলা

যাত্রী হয়রানির অভিযোগে ফাঁড়ি ইনচার্জসহ সাতজনের নামে মামলা
রেলস্টেশনে যাত্রীকে হয়রানী করার অভিযোগে হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ রেলওয়ে ফাঁড়ির ইনচার্জসহ সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে দ্রুত বিচার আইনে মামলাটি করেন শহরতলীর বড় বহুলা গ্রামের বাসিন্দা মশিউর রহমান জুয়েল। তিনি হবিগঞ্জ চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সার্ভার হিসেবে কর্মরত।
দ্রুত বিচার আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কামরুল হাসান মামলাটি আমলে নিয়ে এফআইআর করতে শায়েস্তাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন।
মামলার আসামিরা হলেন শায়েস্তাগঞ্জ রেলওয়ে ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই সাজিদুল ইসলাম সোহাগ, নায়েক আরিফুল, কনস্টেবল রবি দাস, টিএসআই শাহজালাল, শায়েস্তাগঞ্জ পৌর এলাকার মহলুল সুনাম গ্রামের রাজু মিয়া, শাহ আলম ও রেল কলোনি এলাকার পলাশ মিয়া।
বাদি পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে শায়েস্তাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এফআইআর নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে রেলওয়ের যাত্রীদের হয়রানি বন্ধ হবে বলে মনে করি।
মামলা সূত্রে জানা যায়, মশিউর রহমান জুয়েল ঢাকা যাওয়ার উদ্দেশ্যে গত ১৯ আগস্ট রাতে শায়েস্তাগঞ্জ স্টেশনে যান। ওইদিন রাত ১টার দিকে ঢাকাগামী উপবন এক্সপ্রেস ট্রেনটি শায়েস্তাগঞ্জ স্টেশনে আসার কথা থাকলেও বিলম্ব হয়। এ সময় মশিউর রহমান জুয়েল রেলওয়ে স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করছিলেন। তখন কয়েকজন লোক তাকে হেনস্থা করে। তার কাছ থেকে মানি ব্যাগ ও মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। এসময় তিনি চিৎকার শুরু করলে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে মারপিট করেন। এক পর্যায়ে তাকে মাদক দিয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা করো হয়।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এএইচ/জেআইএম