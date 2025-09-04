উদ্বোধনের আগেই হেলে পড়লো ৪০ লাখ টাকার কালভার্ট

উদ্বোধনের আগেই হেলে পড়লো ৪০ লাখ টাকার কালভার্ট
বরিশালের বাবুগঞ্জে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় উদ্বোধনের আগেই একটি বক্স কালভার্টে ফাটল ধরেছে। এ ঘটনার পর ফাটলের স্থানে বালু-সিমেন্টের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। এতে যে কোনো সময় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে কালভার্টটি।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) চারটি গাইড ওয়ালে ফাটল ধরে হেলে পড়ে। ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অধীনে উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের ডিক্রিরচর গ্রামের বায়তুল আমান জামে মসজিদ সংলগ্ন খালের ওপর প্রায় ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে বক্স কালভার্টটি নির্মাণ করা হয়।
স্থানীয়রা জানান, রাতের আঁধারে কালভার্টে ১৬ মিলিমিটার রডের জায়গায় ১২ মিলিমিটার রড ব্যবহার করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকৌশলী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দিনে জনসম্মুখে কাজ করার নির্দেশ দেন।
তারা আরও জানান, পিয়ন দিয়ে কাজটি তদারকি করা হয়েছে। তাকে এলাকায় ‘ইঞ্জিনিয়ার’ হিসেবে পরিচিতি দেন সালেহা কবির এন্টারপ্রাইজের ঠিকাদার মো. মনির।
এ বিষয়ে জানতে ঠিকাদার মো. মনিরকে একাধিকবার কল দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি।
বাবুগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) সোহেল হোসেন বলেন, ‘নির্মাণাধীন বক্স কালভার্টে ফাটলের বিষয়টি শুনেছি। এখনো কাজ হস্তান্তর হয়নি। ওই কাজের বিল এখনো ঠিকাদার পাননি। অভিযোগটি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারুক আহমেদ বলেন, কালভার্টের গাইড ওয়ালে ফাটলের একটি ভিডিও পেয়েছি। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
