নির্বাচন নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র বিএনপি মেনে নেবে না: আব্দুল কাদির

নির্বাচন নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র বিএনপি মেনে নেবে না: আব্দুল কাদির
বিএনপির স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সহসম্পাদক আব্দুল কাদির ভূইয়া জুয়েল বলেছেন, নির্বাচন নিয়ে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র বিএনপি মেনে নেবে না। ষড়যন্ত্র, দালালি, বিশৃঙ্খলা তৈরি করে মানুষের অধিকার আবারও ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হলে জাতীয়তাবাদী দলের নেতাকর্মীরা অবশ্যই অবশ্যই মেনে নেবে না।
তিনি আরও বলেন, জাতীয়তাবাদী দল যতবার ক্ষমতায় এসেছে, ততবার দেশের মানুষের পক্ষে কাজ করেছে। দেশের মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি ও স্বপ্ন নিয়ে কাজ করেছে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় নরসিংদীর মনোহরদী অডিটোরিয়ামে উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে কৃতী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন আব্দুল কাদির।
নরসিংদী জেলা বিএনপির উপদেষ্টা আব্দুল খালেক মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-প্রচার সম্পাদক এ কে এম বাছেদ মোল্লা ভুট্টো, জেলা বিএনপির সদস্য জাকারিয়া আল মামুন, মাহমুদুল হক, ডা. আব্দুর রেহান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল ফজল প্রমুখ।
সঞ্জিত সাহা/এসআর/জেআইএম