মিরসরাইয়ে ৪ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মিরসরাইয়ে ৪ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
মিরসরাইয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার পরিবেশন ও অপরিচ্ছন্নতার কারণে চার প্রতিষ্ঠানকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আলা উদ্দিন কাদের উপজেলার আবুতোরাব বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করেন।
অভিযানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার পরিবেশন ও অপরিচ্ছন্নতার অভিযোগে নিউ আল মদিনাকে ৫ হাজার টাকা, রয়েল বাইট হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টকে ৫ হাজার টাকা, ক্যাফে আবু তোরাবকে দুই হাজার টাকা এবং চলাচলের রাস্তায় মালামাল রেখে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ফাতেমা টেলিকম অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আলা উদ্দিন কাদের বলেন, ‘উপজেলার আবুতোরাব বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার পরিবেশন ও অপরিচ্ছন্নতার অভিযোগে তিনটি হোটেলকে ১২ হাজার টাকা এবং চলাচলের রাস্তায় মালামাল রেখে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ফাতেমা টেলিকম অ্যান্ড ইলেকট্রনিকসে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
এম মাঈন উদ্দিন/আরএইচ