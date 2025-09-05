মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় স্বামী-স্ত্রীকে পিটিয়ে জখম
মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় বরগুনায় ঘরে ঢুকে বশির (৪৫) ও রোজি (৩০) নামের এক দিনমজুর দম্পতিকে পিটিয়ে জখম করা হয়েছে। পরে গুরুতর অবস্থায় তাদের বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাতে বরগুনা সদর উপজেলার কেওড়াবুনিয়া ইউনিয়নের আঙ্গারপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। হামলায় বশিরের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত সৃষ্টির পাশাপাশি মাথার দুই জায়গায় ফেটে গেছে। আর রোজির ডান হাত ভেঙে যাওয়ার পাশাপাশি মাথার এক জায়গা ফেটে গেছে।
আহতরা জানান, তাদের বাড়ির সামনে বসে লোকজন নিয়ে মাদক সেবন করতেন স্থানীয় রাব্বি নামের এক যুবক। এতে প্রতিবাদ জানালে রাব্বি তাদের হুমকি ধমকি দেন। এরপর বৃহস্পতিবার রাতে তারা স্বামী-স্ত্রী ঘরে ভাত খাচ্ছিলেন। এসময় রাব্বি এসে তাদের ঘরের দরজায় ধাক্কা দেন। এ সময় দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই রাব্বি, রাব্বির বাবা সেলিম এবং রিপন কাজীসহ কয়েকজন তাদের পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। পরে স্থানীয়রা তাদের বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।
ভুক্তভোগী রোজি জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমরা গরিব মানুষ। দিন আনি দিন খাই। আমাদের ছোট ছোট দুইটা সন্তান আছে। আমরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আমরা এ ঘটনার বিচার এবং নিরাপত্তা চাই।
বরগুনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইয়াকুব হোসাইন জাগো নিউজকে বলেন, ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অভিযুক্তদের আটকে চেষ্টা চালছে। এছাড়া লিখিত অভিযোগ পেলে মামলা নেওয়া হবে।
