টাঙ্গাইলে একসঙ্গে ৪ নবজাতকের জন্ম
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে একসঙ্গে চার নবজাতকের জন্ম দিয়েছেন বিথী আক্তার নামের এক গৃহবধূ।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) উপজেলার কুমুদিনী হাসপাতালে তিনি চার সন্তান প্রসব করেন। তবে বাচ্চাগুলোর ওজন তুলনামূলক কম হওয়ায় বর্তমানে খুবই আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, তিনবছর আগে কালিহাতী উপজেলার কোকডহরা ইউনিয়নের বল্লাবাড্ডা গ্রামের লিয়াকত আলীর ছেলে সৌদি প্রবাসী নাজমুল ইসলামের সঙ্গে বাসাইল উপজেলার হাবলা ইউনিয়নের আদাজান গ্রামের বাদল মিয়ার মেয়ে বিথীর পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। বৃহস্পতিবার কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তির পর নরমাল অস্ত্রপচারের মাধ্যমে তিনি চারটি বাচ্চা প্রসব করেন। বাচ্চাগুলোর মধ্যে তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ে।
বিথীর বাবা বাদল মিয়া বলেন, কয়েকবার আল্ট্রাসনোগ্রাম করে জানতে পারি তিনটি বাচ্চা হবে। তবে পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় আমরা মেয়েকে কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি করি। পরে ডাক্তাররা নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে চারটি বাচ্চা প্রসব করান। আমরা চারটি বাচ্চার কথা শুনে খুবই অবাক হই। আমরা খুবই আনন্দিত।
কুমুদিনী হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সুমা বলেন, বাচ্চাগুলোর ওজন কম হওয়ায় হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। এছাড়া বাচ্চার মা মানসিকভাবে অসুস্থ। তারও চিকিৎসা চলছে।
আব্দুল্লাহ আর নোমান/এএইচ/এমএস