৫ ঘণ্টা পর দক্ষিণাঞ্চলের ২১ জেলার সঙ্গে ঢাকার যান চলাচল শুরু
ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার দুই ইউনিয়নকে ফরিদপুর-৪ আসন থেকে ফরিদপুর-২ আসনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে খুলনা-ঢাকা ও ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কে করা অবরোধ ৫ ঘণ্টা পর তুলে নিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। স্থানীয় প্রশাসনের আশ্বাসে শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে অবরোধ তুলে নেন তারা।
এর আগে শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে দুই মহাসড়েকর মুনসুরাবাদ ও হামেরদী বাসস্ট্যান্ডে অবরোধ শুরু হয়। এতে করে ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের ২১ জেলার যান চলাচলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। অবরোধ তুলে নিলে দুপুর ১টার দিকে যান চলাচল শুরু হয়।
এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল থেকে ভাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মানুষ মহাসড়কে নেমে আসেন। মহাসড়কের ওপর গাছ ফেলে ও বসে পড়ে তারা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। এতে দুটি মহাসড়ক অবরোধের ফলে দুই পাশে শতশত বাস ও ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহন আটকা পড়ে।
ঢাকাগামী গোল্ডেন লাইন পরিবহনের যাত্রী আলফাডাঙ্গা উপজেলা সদরের বাসিন্দা আবু হাসান মিয়া জাগো নিউজকে বলেন, সকাল ৭টায় গাড়ীতে উঠেছি। প্রায় ছয় ঘণ্টা গাড়ির মধ্যে আটকা পড়তে হয়। বাসের মধ্যে বিভিন্ন বয়সী যাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়। এরকম আমাদের মতো শতশত পরিবহন আটকা পড়ে যাত্রীরা চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়ে। এখনও যানচলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি।
বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা ঈগল পরিবহনের যাত্রী স্বর্ণালী বিশ্বাস জাগো নিউজকে বলেন, বাসে ওঠার পর থেকে দশ ঘণ্টার মতো বাসে আটকা। চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েছি। কখন এ ভোগান্তির শেষ হবে জানানেই। এমন ভোগান্তি বর্ণণা করার মতো নেই। ঢাকায় যেতে পারছি না আবার বাড়িতে ফিরে যাবো সে উপায় নেই। তবে যান চলাচল শুরু হয়েছে বলে জেনেছি।
হামিরদী ইউনিয়নের বাসিন্দা আকাশ সাহা জাগো নিউজকে বলেন, আমরা ভাঙ্গাতে আছি, ভাঙ্গাতেই থাকতে চাই। কোনো অবস্থাতেই নগরকান্দার সাথে আমরা যুক্ত হবো না। আমরা যেকোনো মূল্যে নির্বাচন কমিশনের এ উদ্যোগ প্রতিহত করব।
আলগী ইউনিয়নের মিজানুর রহমান বলেন, আমাদের ভোটাধিকার ও স্বার্থকে এভাবে উপেক্ষা করা যাবে না। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালাবো।
হামিরদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খোকন বলেন, সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে মহাসড়ক অবরোধ করে রাখা হয়েছে। আমাদের দাবি মানতে হবে।
ভাঙ্গা উপজেলা বিভক্তির সিদ্ধান্তের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ফরিদপুর-৪ আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ও কেন্দ্রীয় কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল বলেন, ২০০১ সাল পর্যন্ত ফরিদপুরের চরভদ্রাসন ও সদরপুর দুটি উপজেলা নিয়ে ফরিদপুর-৪ আসন ছিল। কিন্তু ২০০৮ সালে ভাঙ্গা উপজেলা ফরিদপুর-৫ আসনটি ফরিদপুর-৪ আসনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। আমরা ফরিদপুর-৪ আসনটি ২০০১ সালের ন্যায় ফিরে পেতে চাই। একই সঙ্গে ভাঙ্গা উপজেলা নিয়ে ফরিদপুর-৫ আসনটি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।
যান চলাচলের বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) মো. রোকিবুজ্জামান জাগো নিউজকে বলেন, দুটি মহাসড়কে যান চলাচল শুরু হয়েছে। অবরোধের কারনে কয়েক ঘণ্টায় দুই পাশে শতশত যানবাহন আটকা পড়ে। তবে স্বাভাবিক হতে আরও কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে।
এ বিষয়ে ভাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মিজানুর রহমান বলেন, স্থানীয় জনতার দাবির বিষয় নিয়ে জেলা প্রশাসকের (ডিসি) সঙ্গে কথা বলেছি। তাদেরকে আশ্বস্ত করেছি, দ্রত দাবি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবো।
এন কে বি নয়ন/এমএন/এএসএম