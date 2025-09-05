স্বেচ্ছায় সেতু থেকে ঝাঁপ দেন সাংবাদিক বুলু: নৌ পুলিশ

স্বেচ্ছায় সেতু থেকে ঝাঁপ দেন সাংবাদিক বুলু: নৌ পুলিশ
সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলু খুলনার খানজাহান আলী (রূপসা) সেতু থেকে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। সেতুর ওপর থাকা দুটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে এই তথ্য জানিয়েছে খুলনা নৌ পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) পুলিশের পক্ষ সেতুর সিসি ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে গত ৩১ আগস্ট সন্ধ্যায় রূপসা সেতুর দুই নম্বর পিলারের বেজমেন্টের ওপর থেকে থেকে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে মরদেহটি সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলুর বলে শনাক্ত করা হয়।
এ ঘটনায় বুলুর ভাই আনিসুজ্জামান দুলু নগরীর লবণচরা থানায় অপমৃত্যু মামলা করেন। রূপসা নৌপুলিশ ফাঁড়িকে মামলার তদন্তের দায়িত্বে দেওয়া হয়।
নৌ পুলিশ খুলনা অঞ্চলের পুলিশ সুপার মুহাম্মদ মঞ্জুর মোর্শেদ জানান, মামলা তদন্তকালে রূপসা সেতুর ওপর থাকা দুটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়। ফুটেজ বিশ্লেষণে দেখা যায়, সাংবাদিক বুলু ৩১ আগস্ট দুপুর ২টা ২০ মিনিটে নিজেই সেতুর ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিচে পড়েন। এসময় নদীতে না পড়ে সরাসরি তিনি কংক্রিটের পাইলক্যাপের ওপর পড়ায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। প্রায় ৬০ ফুট উঁচু থেকে পড়ায় তার চোয়াল, হাত ও পা ভেঙে যায়।
সাংবাদিক বুলু দৈনিক বঙ্গবাণী, আজকের কাগজ, চ্যানেল ওয়ান, ইউএনবি ও দৈনিক প্রবাহসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন। সর্বশেষ তিনি দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। তিনি খুলনা প্রেসক্লাব ও খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন।
আরিফুর রহমান/এমএন/এএসএম