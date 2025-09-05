প্রত্যেক নাগরিকের চোখে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন: শিল্পী মনির খান
বিএনপির সাবেক সাংস্কৃতিক বিষয়ক সহ-সম্পাদক এবং জাতীয়তাবাদী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের (জাসাস) সাবেক সাধারণ সম্পাদক কণ্ঠশিল্পী মনির খান বলেছেন, ‘১৭ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়েছে ছাত্র-জনতা। আজ দেশের প্রত্যেক নাগরিক, মা-বোনেদের চোখে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন ভেসে উঠেছে। নির্বাচন বানচালের সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে আমরা তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশ গড়বো ইনশাআল্লাহ।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ১৮তম কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহের মহেশপুরে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন। বিকাল সাড়ে ৪টায় মহেশপুরের আজমপুর ইউনিয়নের মদনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ সভা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি।
মনির খান বলেন, বিগত ১৭ বছর হামলা-মামলা জেল জুলুম সহ্য করেছে বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মী। আগামী নির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থী যিনিই হবেন আমরা সম্মিলিতভাবে তার পক্ষেই কাজ করব। আগামীর বাংলাদেশ তারেক রহমানের ৩১ দফার ভিত্তিতে গঠিত হবে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ ধারণ করে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আপোষহীন মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে বিএনপিকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আনতে হবে। জনগণ বিএনপিকে ভোট দেওয়ার জন্য ১৭ বছর অপেক্ষা করছে। এবার সেই অপেক্ষার অবসান হবে।
আজমপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি দুলাল মণ্ডলের সভাপতিত্বে সভায় জেলা বিএনপির উপদেষ্টা আবুল কাশেম সদ্দার, উপজেলা বিএনপির উপদেষ্টা মহিউদ্দিন মহি, উপজেলা মৎস্যজীবী দলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক গোলাম মুসা, ফতেপুর ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের সভাপতি লুৎফর রহমান, ফতেপুর ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মীর মোহাম্মদ কবির হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সভা শেষে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্থতা ও রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।
শাহজাহান নবীন/এমএন/এএসএম