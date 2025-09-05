  2. দেশজুড়ে

মোটরসাইকেলে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন তিন বন্ধু, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত ২

প্রকাশিত: ০৯:৫৪ পিএম, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মানিকগঞ্জের ঘিওরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিলারে ধাক্কা দিয়ে মোটরসাইকেল আরোহী দুজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও একজন।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঘিওর উপজেলার নতুন ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার পর মুমূর্ষু অবস্থায় তিনজনকে ঘিওর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্যজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

নিহতরা হলেন- টাঙ্গাগাইলের নাগরপুর উপজেলা চাষাভাদ্রা গ্রামের ময়নাল মণ্ডলের ছেলে সুজন মণ্ডল (২০) ও একই উপজেলার ধুবলিয়া গ্রামের বাবুল মিয়ার ছেলে সোহান (২০)। এছাড়া আহত মারুফ হোসেন (২১) একই উপজেলার জাকির হোসেনের ছেলে।

ঘিওর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কহিনুর ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হতাহত তিনজন বন্ধু। বিকেলে তিনজন মিলে মোটরসাইকেল নিয়ে মানিকগঞ্জের উদ্দেশ্যে ঘুরতে বের হয়েছিলেন। পথিমধ্যে টাঙ্গাগাইল আরিচা আঞ্চলিক মহাসড়কের ঘিওর নতুন ব্রিজ মোড় এলাকায় দ্রুত গতির মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের সড়কের পাশে পিলারের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়।

ঘিওর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কহিনুর ইসলাম জানান, শুক্রবার বিকেলে ঘিওর নতুন ব্রিজ এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে পিলারে ধাক্কা লেগে ঘটনাস্থলে দুজনের মৃত্যু হয়। অপর একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহতদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি।

