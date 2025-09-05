গাজীপুরে বাসচাপায় নওগাঁ জেলা ডিবির ওসি নিহত

গাজীপুরে বাসচাপায় নওগাঁ জেলা ডিবির ওসি নিহত
গাজীপুরে বাসচাপায় নওগাঁ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোস্তাফিজ হাসান (৫২) নিহত হয়েছেন। এছাড়া তার স্ত্রী লতিফা জেসমিন গুরুতর আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর জেলা পুলিশ লাইন্সের সামনে ঢাকা-জয়দেবপুর সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
গাজীপুর সদর মেট্রো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান জানান, নিহত ওসি তার প্রাইভেটকারটি রেখে পুলিশ লাইন্সে প্রবেশ করেন। পরে বের হয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় শিববাড়ি থেকে কাপাসিয়া টোকগামী পথের সাথী পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস তাকে চাপা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।
পরে পুলিশ ও স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ সময় নিহতের স্ত্রী লতিফা জেসমিন প্রাইভেটকারে বসে ছিলেন। বাসটি প্রাইভেটকারে ধাক্কা দিলে তিনিও গুরুতর আহত হন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
ময়নাতদন্তের জন্য নিহত মোস্তাফিজ হাসানের মরদেহ শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
