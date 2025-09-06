মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলি এসে পড়লো বাংলাদেশির ঘরে

মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলি এসে পড়লো বাংলাদেশির ঘরে
মিয়ানমার থেকে ছোড়া একটি গুলি কক্সবাজারের উখিয়া সীমান্তের আবুল কালামের ঘরের টিনের চাল ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এতে ঘরের জানালার কাচও ভেঙে গেছে।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উখিয়ার পালংখালী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড বালুখালি শিয়ালিয়া পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
পালংখালি ২ নম্বর ওয়ার্ডের গ্রাম পুলিশ সদস্য গিয়াস উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, শুক্রবার সকালে বালুখালি সীমান্তের শিয়ালিয়া পাড়া আবুল কালামের বসতঘরের টিনের চাল ভেদ করে একটি গুলি ঢুকে পড়ে। প্রাথমিকভাবে জেনেছি মিয়ানমার সীমান্ত থেকে আরাকান আর্মির সদস্যদের ছোড়া গুলি এটি। প্রায় সময়ই সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারে গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়।
পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম গফুর উদ্দিন চৌধুরী বলেন, মিয়ানমার থেকে ছোড়া একটি গুলি বাংলাদেশের শিয়ালিয়া পাড়ায় এক বসতঘরে পড়েছে বলে গ্রাম পুলিশ মারফত খবর পেয়েছি।
তবে এ বিষয়ে বিজিবির পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
স্থানীয়রা জানান, মিয়ানমারের রাখাইন সীমান্তে নতুন করে আবারও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় সময় গোলাগুলির শব্দ সীমান্তের এপারে ভেসে আসে।
জাহাঙ্গীর আলম/ইএ