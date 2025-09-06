সাতক্ষীরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গণছুটি, রাত থেকেই ব্যাহত বিদ্যুৎসেবা
সাতক্ষীরার পাটকেলঘাটা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির চার কর্মকর্তাকে বরখাস্ত ও বদলির প্রতিবাদে এবং চার দফা দাবিতে শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত ১২টা থেকে গণছুটির ঘোষণা দেন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এর ফলে রাত থেকেই বিদ্যুৎ সেবা ব্যাহত হচ্ছে।
সমিতির এজিএম সাধন কুমার দাস জাগো নিউজকে বলেন, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারী আচরণের কারণে গত এক বছরে অতিরিক্ত কাজের চাপ ও ঝুঁকিতে ৪৮ জন কর্মী মারা গেছেন। আন্দোলনে সারাদেশের ৮০টি সমিতি যুক্ত থাকলেও বোর্ড শোষণ-জুলুম অব্যাহত রেখেছে।
তিনি আরও বলেন, ক্ষুব্ধ কর্মীরা বিকেল থেকেই অফিস ছাড়তে শুরু করেছেন। এরই মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ কর্মী কাজ বন্ধ করেছেন। জরুরি সেবা সচল রাখতে কয়েকজন কর্মী দায়িত্বে থাকলেও শনিবার সকালে তারাও ছুটিতে যাবেন। এতে শনিবার সকাল থেকে বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে।
এ ঘটনায় গ্রাহকসেবা বিঘ্নিত হলে দায়ভার পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও জেনারেল ম্যানেজারের ওপর বর্তাবে বলে কর্মকর্তারা জানান।
এ বিষয়ে সমিতির জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।
আহসানুর রহমান রাজীব/ইএ