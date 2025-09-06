করিমগঞ্জে সালিশি দরবারে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত
কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে সালিশি দরবারে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে মজনু মিয়া (৩০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ চারজনকে আটক করেছে।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে করিমগঞ্জ থানার সামনে একটি চায়ের স্টলে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মজনু মিয়া উপজেলার জয়কা ইউনিয়নের কান্দাইল ক্ষিদিরপুর গ্রামের তোতা মিয়ার ছেলে। তিনি মুদি দোকানি ছিলেন।
করিমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ মাহবুব মুর্শেদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিহতের বাবা তোতা মিয়া ও একই এলাকার ইসলাম উদ্দিনের মধ্যে জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে একাধিকবার সালিশি বৈঠক হয়েছে। সম্প্রতি ইসলাম উদ্দিনের লোকজন প্রতিপক্ষের বাড়িঘর ভাঙচুর করলে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ওই অভিযোগের প্রেক্ষিতে করিমগঞ্জ থানার এএসআই আলিম উভয়পক্ষকে থানায় ডেকে এনে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সালিশির আয়োজন করেন।
সালিশ চলাকালে উভয়পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হলে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে মজনু মিয়া গুরুতর আহত হন। প্রথমে তাকে করিমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এসকে রাসেল/ইএ