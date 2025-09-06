  2. দেশজুড়ে

সরকারি কর্মকাণ্ডের সব তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত

প্রকাশিত: ০৮:০০ এএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার/ছবি- সংগৃহীত

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেছেন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট তথ্য ছাড়া সরকারি কর্মকাণ্ডের সব তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত।

তিনি বলেন, গণতন্ত্রের মূল শর্ত হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। সাংবাদিকদের প্রতিপক্ষ ভেবে নয়, বরং সহযোগী হিসেবে তথ্য উন্মুক্ত করা হলে জনগণের আস্থা আরও বাড়বে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে ‘সারের ব্যবহার ও বিপণন’ সম্পর্কিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল ছালাম। এতে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সামছুল আলম, জেলা বিসিআইসি সার ডিলার সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফিসহ জেলার সকল সার ডিলার।

মনির হায়দার বলেন, আগের সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের নানা গল্প শোনা গেলেও বাস্তবে তা কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে প্রশ্নবিদ্ধ। কৃষি কার্ডকে স্মার্ট ফরমেটে রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেই কাজ সম্পন্ন হয়নি; বরং হাতে লেখা কার্ডও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে কৃষকদের সঠিক তথ্য সরকারের কাছে নেই। এতে সার, বীজ বা সরকারি প্রণোদনা বিতরণে জটিলতা তৈরি হয়েছে এবং দেখা দিয়েছে সার সংকট। কৃষকদের অনেক সময় বেশি দামে সার কিনতে বাধ্য হতে হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, এ সমস্যা সমাধানে শিগগিরই সারা দেশের কৃষকদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। এ বিষয়ে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত কাজ শুরু হবে। এতে কৃষক এবং সরকারের উভয়ের ভোগান্তি অনেকাংশে কমে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

আসিফ ইকবাল/এমআরএম

