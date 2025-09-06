ফেনীতে আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

ফেনীতে আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে আগুন
ফেনীর সোনাগাজী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জহির উদ্দিন মাহমুদ লিপটনের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের ফতেহপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, রাত সাড়ে ৯টার দিকে বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম খাজা আহমেদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। বাড়ির পাহারাদারের থাকার কক্ষে আগুনে হল রুমের আসবাবপত্র, কেয়ারটেকারের কাপড় ও নীচতলার ড্রয়িংরুমের কিছু অংশ পুড়ে যায়। আগুন লাগার সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানাতে পারেনি। ধারণা করা হচ্ছে, কেউ আগুন দিয়েছে। বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির আগেই স্থানীয়রা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এখানে জহির উদ্দিন মাহমুদ লিপটন পরিবারের কেউ বসবাস করেন না। পরিবারের অন্য সদস্যরা চাকরির সুবাদে এলাকার বাইরে থাকেন।
এ ঘটনায় জহির উদ্দিন মাহমুদ লিপটন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক স্ট্যাটাসে উল্লেখ করেন, আগুনের ঘটনায় তিনি বিচলিত নন। যেখানে ৩২ নম্বরে আগুন দিয়েছে, সেখানে এই বাড়িতো কিছুই না।
সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বায়োজিদ আকন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলেন, আগুন কীভাবে লেগেছে এ বিষয়ে আমরা এখনো নিশ্চিত হতে পারিনি। স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে আগুনে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকার সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমএন/এমএস