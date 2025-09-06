  2. দেশজুড়ে

টেকনাফে আচারের প্যাকেটে ইয়াবা পাচারকালে যুবক আটক

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৮:৪৪ এএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টেকনাফে আচারের প্যাকেটে ইয়াবা পাচারকালে যুবক আটক

আচারের প্যাকেটে অভিনব কৌশলে ইয়াবা পাচারকালে কক্সবাজারের টেকনাফ বিজিবির চেকপোস্টে এক যুবক আটক হয়েছেন। তার কাছ থেকে ২০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

মঞ্জুর আলম (১৯) নামে আটক ওই যুবক টেকনাফ সাবরাং ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাব্বির আহমদের ছেলে।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উখিয়া ব্যাটালিয়ন ৬৪ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

তিনি জানান, শুক্রবার বিকেলের দিকে টেকনাফ থেকে কক্সবাজারগামী একটি প্রাইভেটকার শীলখালী অস্থায়ী চেকপোস্টে এলে কর্তব্যরত বিজিবি সদস্যরা গাড়িটি তল্লাশি চালান। এসময় যাত্রীবেশে থাকা মঞ্জুর আলমকে সন্দেহ হলে তল্লাশি করা হয়। তল্লাশির একপর্যায়ে মঞ্জুর আলমের কাছে থাকা একটি কালো পলিথিন ব্যাগ থেকে মোট ২৮টি বার্মিজ আচারের প্যাকেট (সবুজ রঙের ২৭টি ও সাদা রঙের ১টি) উদ্ধার হয়। এগুলোর ভেতর অভিনব কায়দায় লুকানো ছিল ২০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট।

বিজিবি জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মঞ্জুর আলম স্বীকার ইয়াবা পাচারের কথা স্বীকার করেন। তিনি জানিয়েছেন, টেকনাফের ইব্রাহিম নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ইয়াবাগুলো সংগ্রহ করে কক্সবাজারে পৌঁছে দিতে বলা হয়েছিল। এর বিনিময়ে তাকে একটি স্মার্টফোন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

লে. কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন আরও জানান, বিজিবি সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি চোরাচালান ও মাদক প্রতিরোধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে। মাদক কারবারিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে গোয়েন্দা নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। উদ্ধার ইয়াবা ও আটক ব্যক্তিকে টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

জাহাঙ্গীর আলম/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।