ক্লাস-পরীক্ষা চলাকালে স্কুলমাঠে ‘বিএনপি নেতার’ ভূরিভোজ, সমালোচনা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কু‌ষ্টিয়া
প্রকাশিত: ১০:১১ এএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কুষ্টিয়ার খোকসায় ক্লাস-পরীক্ষা চলাকালে স্কুলের মাঠে এক বিএন‌পি নেতার ভূরিভোজের আয়োজন নি‌য়ে ‌সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। রিপন হো‌সেন না‌মে ওই নেতার কর্মকাণ্ডে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছে উপ‌জেলা ও জেলা বিএনপি। তবে নেতাদের অনেকে বলছেন রিপন হোসেনের সঙ্গে দলের সম্পর্ক নেই।

জানা যায়, বিএন‌পির প্রতিষ্ঠাবা‌র্ষিকী উপল‌ক্ষে বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার জানিপুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে দলীয় কর্মী‌দের ভূ‌রিভোজ ও সাংস্কৃ‌তিক অনুষ্ঠা‌নের আয়োজন ক‌রেন পৌর বিএন‌পির সা‌বেক সাংগঠ‌নিক সম্পাদক দা‌বি করা রিপন হো‌সেন। অনুষ্ঠা‌নের প্রধান অতিথি ছি‌লেন চিত্রনা‌য়িকা অপু বিশ্বাস। এছাড়াও অতিথি ছিলেন চিত্রনায়ক নিরব। রাতে বিদ্যালয়ে দুটি গরু জবাই করা হয়। প্রায় ৫০টি সসপ্যানে ৭ মণ মাংস ও বিরিয়ানি রান্না করা হয়। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত রান্না ও ভূরিভোজ চলে। এসময় শিশু শিক্ষার্থীরা বারবার রান্নার কাছে ছুটে যায়। এমন ঘটনায় স্কু‌লের শিক্ষক-অভিভাবকরা ক্ষোভ জানান।

সমা‌লোচনার মু‌খে এমন কর্মকা‌ণ্ডে গণমাধ‌্যমকর্মী‌দের কা‌ছে দুঃখ প্রকাশ করেন রিপন হো‌সেন।

এ বিষয়ে বৃহস্প‌তিবার দিনগত রাত পৌ‌নে ১টার দি‌কে এ সংক্রান্ত এক‌টি বিবৃ‌তি নি‌জের ভে‌রিফাইড ফেসবুক অ‌্যাকাউন্ট থে‌কে পোস্ট করেনে কু‌ষ্টিয়া জেলা বিএন‌পির সদস‌্যস‌চিব প্রকৌশলী জা‌কির হো‌সেন সরকার। তার দাবি, রিপনের সঙ্গে বিএন‌পি বা অঙ্গসংগঠ‌নের কোনো সম্পর্ক নেই। এর আগে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলাউদ্দিন খানও একই দাবি করেন।

ফেসবুক পো‌স্টে জা‌কির‌ হো‌সেন সরকার উল্লেখ ক‌রেন,‘কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত খোকসা উপজেলার তথাকথিত রিপন হোসেনের সঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল খোকসা উপজেলা শাখা অথবা এর কোনো অঙ্গ সংগঠনের কোনো সম্পর্ক নেই।’

প্রকৌশলী জা‌কির হো‌সেন সরকার ব‌লেন, রিপন হো‌সেন উপ‌জেলা বিএন‌পির কেউ না। খোঁজ নি‌য়ে জান‌তে পে‌রে‌ছি বিএন‌পির কোনো পদেও নেই। সেজন‌্য তা‌কে দল থে‌কে ব‌হিস্কা‌রের সিদ্ধান্ত ‌নেওয়া হ‌লেও তা সম্ভব হয়‌নি।

এদিকে উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. আলাউদ্দিন খান ও সাধারণ সম্পাদক মুহা. আনিস-উজ-জামান এক বিবৃতিতে রিপন হোসেন বিএনপির কেউ নয় বলে দাবি করেছেন।

আল-মামুন সাগর/এমএন/এমএস

