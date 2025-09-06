  2. দেশজুড়ে

নির্বাচনের নামে একটি দলকে ক্ষমতায় আনার আয়োজন হচ্ছে: সারোয়ার তুষার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পঞ্চগড়
প্রকাশিত: ১১:২১ এএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নির্বাচনের নামে একটি দলকে ক্ষমতায় আনার আয়োজন হচ্ছে: সারোয়ার তুষার

নির্বাচনের নামে যে আয়োজন হচ্ছে তা একটি দলকে ক্ষমতায় আনার জন্য বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম-আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাতে পঞ্চগড় সরকারি অডিটোরিয়ামে বিচার, সংস্কার ও গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংবিধানের দাবিতে রাজনৈতিক কর্মশালা ও সমন্বয় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

সারোয়ার তুষার বলেন, আমাদের সামনে এখন ডু অর ডাই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি এখন এমন যে, হয় আমরা থাকবো আর না হয় গণহত্যাকারী ও তাদের লোকজন থাকবে। আওয়ামী লীগকে ফিরিয়ে আনার জন্য কত কিছু করা হচ্ছে। আমাদের কথা খুব পরিষ্কার, যারা বাংলাদেশ বিরোধী রাজনৈতিক দল যেমন আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি, তারা বাংলাদেশে রাজনীতি করতে পারবে না।

আরও পড়ুন:

তিনি আরও বলেন, গণঅভ্যুত্থানের পর থেকেই আমরা বলে আসছি, বাহাত্তরের সংবিধান আর চলবে না। আমাদের এখন নতুন সংবিধান বানাতে হবে। আওয়ামী লীগ এই সংবিধান জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। ওই সংবিধানে এক ব্যক্তিকে ও একটি দলকে সকল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সংবিধান পরিবর্তনসহ দেশ পরিচালনায় আমরা গণপরিষদ নির্বাচনের দাবি করছি।

সভায় এনসিপির এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমসহ পঞ্চগড়ের এনসিপি ও জাতীয় যুবশক্তির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সফিকুল আলম/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।