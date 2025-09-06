বগুড়ায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

বগুড়ায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা
বগুড়ায় পাওনা টাকা দেওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে শাকিল খন্দকার (৪০) নামে এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাতে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত শাকিল খন্দকার বগুড়া সদর উপজেলার ছিলিমপুরের বাকিবুল্লাহ খন্দকারের ছেলে। এ ঘটনায় নিহত শাকিলের ভাগনে তৌফিক ইসলাম গুরুতর আহত হয়েছেন।
অভিযোগ উঠেছে, হত্যাকাণ্ডের পর অভিযুক্তরা একটি জটলা তৈরি করে উল্টো নিহত ব্যবসায়ীর ছেলের হাতে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে তাকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে শহরের তেলিপুকুর এলাকায় বালু ব্যবসা ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শামিম ও পলাশের সঙ্গে শাকিলের দ্বন্দ্ব চলছিল। শুক্রবার রাতে জমি কেনাবেচার পাওনা দেড় লাখ টাকা দেওয়ার কথা বলে শাকিলকে তার আত্মীয় সুজন তেলিপুকুর গ্যাস পাম্পের পেছনের এলাকায় ডেকে নেন। সেখানে পৌঁছালে পলাশ ও শামিম ৩০-৪০ জন সহযোগী নিয়ে প্রথমে শাকিলের ভাগনে তৌফিককে বেধড়ক মারধর করে। একপর্যায়ে তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে শাকিলকে আঘাত করলে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান।
পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পলাশ ও শামিম সহযোগীদের নিয়ে একটি জটলা তৈরি করে ও শাকিলের ছেলে জয়কে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে আটক করিয়ে দেয়।
স্বজনদের দাবি, শাকিলের সন্ধান পেতে রাতেই তারা পুলিশের কাছে গেলেও বিষয়টি আমলে নেওয়া হয়নি। পরে শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে তেলিপুকুরের একটি ধানক্ষেত থেকে শাকিলের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত শাকিলের বিরুদ্ধে যুবলীগ নেতা বিপ্লব হত্যাসহ একাধিক মামলা চলমান আছে।
এ বিষয়ে বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তফা মঞ্জুর জানান, এ ঘটনায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এমএন/এএসএম