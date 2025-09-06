বগুড়ায় তিন কোটি টাকার সাপের বিষসহ দুজন গ্রেফতার
বগুড়ায় ডিবি পুলিশের বিশেষ অভিযানে আনুমানিক তিন কোটি টাকা মূল্যের সাপের বিষসহ চোরাকারবারি চক্রের দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জেলা গোয়েন্দা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) নির্দেশনায় এসআই জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ডিবি একটি টিম শহরের ঠনঠনিয়া ও মন্ডল পাড়ায় এ অভিযান চালায়।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ডিবির এসআই জিয়াউর রহমান অভিযানের তথ্য নিশ্চিত করেন।
আটকরা হলেন- ওই এলাকার এলাকার মৃত আব্দুল মজিদের ছেলে এস এম এ ফেরদৌস (৭৪) ও গোহাইল সূত্রাপুরের মৃত আজিমুদ্দিনের ছেলে রমজান আলী (৫৫)।
জানা যায়, এস এম এ ফেরদৌস অবৈধভাবে চোরাচালানের মাধ্যমে ফ্রান্স থেকে নিয়ে আসা মূল্যবান সাপের বিষ (কোবরা) নিজ হেফাজতে রেখে বিক্রয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।
আটক আসামিদের কাছে থেকে ১টি বড় কাগজের কার্টনের মধ্যে ৫টি কাচের জারে রাখা সাপের বিষ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত প্রতিটি জারে ইংরেজিতে রেড ড্রাগন কোম্পানি, মেইড ইন ফ্রান্স লেখা রয়েছে। এসব বিষের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য আনুমানিক ৩ কোটি টাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটকরা জানান, তাহারা পরস্পর যোগসাজশে দীর্ঘদিন ধরে আমদানি নিষিদ্ধ এসব বিষ চোরাচালানির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করে বিক্রয় করেন। আটক ফেরদৌসের বিরুদ্ধে আদালতে ১টি সিআর মামলা বিচারাধীন আছে। তাদের বিরুদ্ধে সদর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়েছে।
বগুড়া/এমএন/এমএস