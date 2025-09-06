  2. দেশজুড়ে

বাসর রাতে স্বামীর গোপনাঙ্গ কেটে দিলেন নববধূ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি গাইবান্ধা
প্রকাশিত: ০৩:৩৮ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে বাসর রাতে নজরুল ইসলাম (২৫) নামের এক যুবকের গোপনাঙ্গ কেটে দিয়েছেন নববধূ।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত ২টার দিকে উপজেলার খোর্দ্দকোমরপুর ইউনিয়নের পাইকা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে বিষয়টি জানাজানি হয়।

স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার সামাজিকভাবে পাইকা গ্রামের ময়নুল শেখ ওরফে কুরালু শেখের ছেলে নজরুল ইসলামের বিয়ে হয়। রাত দুইটার দিকে ব্লেড দিয়ে নজরুল ইসলামের গোপনাঙ্গ কেটে দেন নববধূ। এসময় নজরুলের চিৎকারে স্বজনরা এগিয়ে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। গুরুতর অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

খোর্দ্দকোমরপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আতোয়ার রহমান বলেন, ‘বাসরঘরে নববধূ তার স্বামীর গোপনাঙ্গ কেটে দিয়েছেন। এমন ঘটনা খুবই হৃদয়বিদারক।’

সাদুল্লাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজউদ্দিন খন্দকার বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আনোয়ার আল শামীম/এসআর/জেআইএম

