দলের সভায় চেয়ার থেকে ঢলে পড়লেন কাদের সিদ্দিকী

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:১৭ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দলের সভায় চেয়ার থেকে ঢলে পড়লেন কাদের সিদ্দিকী
নেতাকর্মীরা বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীকে ধরে গাড়িতে করে সখীপুরের নিজ বাড়িতে নিয়ে যান

টাঙ্গাইলের সখীপুরে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের বর্ধিত সভায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দলটির সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বর্তমানে কাদের সিদ্দিকী সখীপুরের নিজ বাসায় চিকিৎসকদের পরার্মশ নিচ্ছেন।

দলের নেতাকর্মীরা জানান, সকালে সখীপুর উপজেলার কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের বর্ধিত সভার আয়োজন করা হয়। সকাল থেকে সভা শুরু হলে কাদের সিদ্দিকী প্রধান অতিথি হিসেবে দুপুর ১২টার দিকে অংশ নেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন সখীপুর উপজেলার কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি আব্দুস ছবুর খান। পরে কাদের সিদ্দিকী শুভেচ্ছা বক্তব্য দিয়ে দলীয় নেতাদের বক্তব্য শুনছিলেন। দুপুর আড়াইটার দিকে তিনি চেয়ার থেকে ঢলে পড়েন।

টাঙ্গাইলের সখীপুরে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের বর্ধিত সভায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দলটির সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম

পরে নেতাকর্মীরা তাকে ধরে গাড়িতে করে সখীপুরের নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকরা তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। বর্তমানে বাসাতেই চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি।

টাঙ্গাইলের সখীপুরে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের বর্ধিত সভায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দলটির সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম

উপজেলার কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি আব্দুস ছবুর খান বলেন, কাদের সিদ্দিকী বাসাতেই চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে ঢাকায় নেওয়া হবে। তবে আগের তুলনায় কিছুটা সুস্থবোধ করছেন।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর/জেআইএম

