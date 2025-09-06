  2. দেশজুড়ে

ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ট্রেন চলাচল বন্ধ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৫৬ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইলে মালবাহী একটি ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়েছে। এ ঘটনায় ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে সেতুর পূর্ব পাড়ের ইব্রাহিমাবাদ স্টেশন এলাকা থেকে এক কিলোমিটার দূরে এ ঘটনা ঘটে।

টাঙ্গাইলের ঘারিন্দা রেলস্টেশনের মাস্টার নাজমুল হাসান বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, বিকেলে মালবাহী একটি ট্রেন ঘারিন্দা স্টেশন থেকে সেতু পূর্বপাড়ের দিকে যাচ্ছিল। ট্রেনটি পূর্বপাড়ের ইব্রাহিমাবাদ স্টেশন এলাকা থেকে এক কিলোমিটার দূরে পৌঁছালে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এ ঘটনায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

লালমনিরহাটের রিলিফ ট্রেন এনে বিকল হওয়া মালবাহী ট্রেনের ইঞ্জিন ঠিক করা হবে বলে জানান তিনি।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর/জেআইএম

