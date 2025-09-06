  2. দেশজুড়ে

কু‌ষ্টিয়ায় লালন আখড়াবাড়িতে পুলিশ মোতায়েন

প্রকাশিত: ০৬:১৯ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এখন থেকে পালা করে রাত-দিন ২৪ ঘণ্টা পুলিশ মাজারের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে বলে জানানো হয়েছে

কু‌ষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়ায় অব‌স্থিত বাউলসম্রাট ফ‌কির লালন শাহর আখড়াবা‌ড়িতে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

শ‌নিবার (৬ সে‌প্টেম্বর) বেলা ১১টার পর লালনের আখড়াবাড়িতে প্রবেশের প্রধান ফটকে পু‌লিশ মোতায়েন করা হয়।

পু‌লিশ বলছে, রাজবাড়ীতে মাজারে হামলাসহ কিছু ইস্যু মাথায় রেখে জেলায় বাড়‌তি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে লালন আখড়াবাড়িতে পু‌লিশ মোতায়েন রয়েছে।

বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ফ‌কির লালন শা‌হর আখড়াবা‌ড়িতে গিয়ে প্রবেশ ফটক পার হয়ে ভেতরে ডানপাশে গোলঘরের সামনে কথা হয় পু‌লিশের সহকারী উপপ‌রিদর্শক (এএসআই) আলম হোসেনের সঙ্গে। লালন আখড়াবা‌ড়িতে পু‌লিশ মোতায়েনের বিশেষ কোনো কারণ আছে কি না জানতে চাইলে তি‌নি বলেন, ‌‌‘আপনারা জানেন গতকাল রাজবাড়ীতে মাজারকে‌ন্দ্রিক এক‌টি ঘটনা ঘটেছে। সম্ভবত সেই জায়গা থেকে বাড়‌তি সতকর্তার কারণে আমা‌দের পু‌লিশ লাইনস থেকে পাঠানো হয়েছে। এখন থেকে পালা করে রাত-দিন ২৪ ঘণ্টা পুলিশ মাজারের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে।’

এ বিষয়ে কু‌ষ্টিয়া জেলা পু‌লিশ সুপার (এস‌পি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, কিছু কিছু ইস্যুতে লালন মাজারে বাড়‌তি নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

