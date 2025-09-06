  2. দেশজুড়ে

এনসিপির কুষ্টিয়া জেলা সমন্বয় কমিটির অনুমোদন

প্রকাশিত: ০৭:৪৩ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এনসিপির কুষ্টিয়া জেলা সমন্বয় কমিটির অনুমোদন

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কুষ্টিয়া জেলা সমন্বয় কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়ে‌ছে।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাতে দলটির ভে‌রিফায়েড ফেসবুক পেজ থে‌কে কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ক‌মি‌টির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

অনুমোদিত ৪৩ সদস্যের সমন্বয় ক‌মি‌টি আগামী তিন মাস অথবা আহ্বায়ক কমিটি গঠনের আগ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী করা হয়েছে জান্নাতুল ফেরদৌস টনিকে। সিনিয়র যুগ্ম সমন্বয়কারী নাসরিন পারভীন।

কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী রাখা হয়েছে ৯ জনকে। তারা হলেন ইবাদত আলী, সাজেদুর রহমান বিপুল, খন্দকার মফিজুর রহমান, শাহিনুজ্জামান, সামসুল আরেফিন স্টালিন, গোলাম আজম, তাহের, অ্যাডভোকেট রূপালি খাতুন ও আসলাম হোসেন মামুন।

সদস্যরা হলেন নাজমুল হুসাইন মিরাজ, শরিফুল ইসলাম সবুজ, শোভা খাতুন, ইব্রাহিম, সাধন চন্দ্র দাস, নাহিদ রহমান, আব্দুল মান্নান, আশরাফুল ইসলাম, নওজেশ আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, সাহীনুল হক, ইঞ্জিল মন্ডল, তারেক হোসেন, মিজানুর রহমান, রোকনুজ্জামান, সাজ্জাদ হোসেন, তাহারুল ইসলাম কালু, আব্দুল বাতেন, আশরাফুল ইসলাম, সার্জেন্ট খন্দকার ফারুক, তানভির কবির, সাব্বিরুল হক, মুনিব আলী, শিশির আহমেদ, ফুলবাস আলী, নাজমুল ইসলাম, মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ, নুরুল ইসলাম, আরাফাত হোসেন, ড. সাব্বির পারভেজ ও আসিক হোসেন।

কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী জান্নাতুল ফেরদৌস টনি‌ বলেন, দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে আমরা ঐক্যবদ্ধভা‌বে কাজ করে যাবো।

