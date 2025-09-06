প্রথম স্ত্রীর দেওয়া আগুনে তৃতীয় স্ত্রী-সন্তানসহ দগ্ধ স্বামী

প্রথম স্ত্রীর দেওয়া আগুনে তৃতীয় স্ত্রী-সন্তানসহ দগ্ধ স্বামী
মাগুরায় প্রথম স্ত্রীর দেওয়া আগুনে তৃতীয় স্ত্রী ও ১০ মাস বয়সী সন্তানসহ গুরুতর দগ্ধ হয়েছেন বাহারুল ইসলাম (৫০) নামের এক ব্যক্তি।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দিনগত গভীর রাতে সদর উপজেলার হাজিপুর ইউনিয়নের শ্রীমন্তপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
দগ্ধ অন্যরা হলেন তৃতীয় স্ত্রী লাভলী খাতুন (৩০) ও শিশু সন্তান রোহান (১০ মাস)। প্রথমে তাদের মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হলে শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়।
পারিবারিক ও পুলিশ সূত্র জানায়, বাহারুল তিনটি বিয়ে করেছেন। দ্বিতীয় স্ত্রী বর্তমানে আলাদা থাকেন। প্রথম স্ত্রী সুমি খাতুন শুক্রবার দিনগত রাত ১টার দিকে বাহারুল ও তার পরিবারের বসবাসরত শোবার ঘরে বাইরে থেকে সিটকিনি লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। এসময় ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন বাহারুল, তার তৃতীয় স্ত্রী ও শিশু সন্তান।
আগুন লাগার পর বাহারুলের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন।
এ বিষয়ে মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আইয়ুব আলী বলেন, ‘ঘটনার পর অভিযুক্ত প্রথম স্ত্রী সুমি খাতুন হাজিপুর পুলিশ ফাঁড়িতে আত্মসমর্পণ করেছেন। তবে এ ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
