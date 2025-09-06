বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেলো দুই মাদরাসাছাত্রের
ময়মনসিংহের ভালুকায় খালের পানিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাদরাসার দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার হবিরবাড়ি ইউনিয়নের হবিরবাড়ি এলাকায় একটি খালে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলো একই উপজেলার মামারিশপুর এলাকার উজ্জ্বলের ছেলে আব্দুল মুমিন (১৮) এবং মুক্তাগাছা উপজেলার বনবাংলা বাজার এলাকার আব্দুল মোতালেবের ছেলে মো. মেহেদি (১৯)। তারা ভালুকার মাদরাসাতু রওজাতুস সুন্নাহ আল আরাবিয়া মাদরাসার ছাত্র।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সকালে মাদরাসার পাশের খালে বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে পানি সেচে মাছ ধরতে যায় কয়েকজন শিক্ষার্থী। এসময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতায়িত পানির সংস্পর্শে এসে মুমিন ও মেহেদি গুরুতর আহত হয়। পরে অন্য শিক্ষার্থীসহ স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হুমায়ুন কবির বলেন, অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।
