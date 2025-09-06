৩ ঘণ্টা পর ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক
তিন ঘণ্টা পর ইঞ্জিন বিকল হওয়া মালবাহী ট্রেন সরিয়ে নেওয়ায় ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে ট্রেনটি সরিয়ে নেওয়া হলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
এর আগে বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে কালিহাতীর ভাবলা এলাকায় মালবাহী ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এতে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে ঢাকার ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
ইব্রাহিমাবাদ স্টেশনের মাস্টার সোহেল রানা জাগো নিউজকে বলেন, লালমনিরহাট ট্রেনের ইঞ্জিন এনে বিকল হওয়া মালবাহী ট্রেনটি টেনে স্টেশনে নেওয়া হয়। ইঞ্জিন বিকল হওয়া ট্রেনের কারণে ইব্রাহিমাবাদ স্টেশনে দুটি ট্রেন আটকা পড়ে। বর্তমানে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর/জেআইএম