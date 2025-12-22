তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন
বরিশাল থেকেই ঢাকায় যাবেন পাঁচ লক্ষাধিক নেতাকর্মী
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে বরিশালে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় বরিশাল বিভাগ থেকে পাঁচ লক্ষাধিক নেতাকর্মী ঢাকায় যাবেন বিএনপির নেতারা জানিয়েছেন।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বিকেলে সরকারি গৌরনদী কলেজ মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য এম জহির উদ্দিন স্বপন।
প্রস্তুতি সভায় অন্যদের মধ্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমানসহ বরিশাল বিভাগের বিএনপি এবং তার অঙ্গ সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন।
এম জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, ‘১৭ বছর পর বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দেশে আসছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাকে সংবর্ধনা দিতে দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আমাদের বরিশাল বিভাগ পাঁচ লক্ষাধিক নেতাকর্মী ঢাকায় যাবেন।’
শাওন খান/এসআর/এএসএম