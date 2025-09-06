পিআর নিয়ে সরকার-ইসির সঙ্গে আলোচনায় বসতে আপত্তি নেই: ডা. তাহের

পিআর নিয়ে সরকার-ইসির সঙ্গে আলোচনায় বসতে আপত্তি নেই: ডা. তাহের
পিআর নিয়ে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে আলোচনায় বসতে আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।
তিনি বলেন, জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন না হলে আগামী নির্বাচনও অতীতের ব্যর্থ নির্বাচনগুলোরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। জুলাই সনদ যারা মানবেন না, এ আন্দোলনের স্টেকের ব্যাপারে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবেন।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) কুমিল্লার একটি মিলনায়তনে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা মুন্সিরহাট ইউনিয়নের নির্বাচনী দায়িত্বশীল সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন ডা. তাহের।
এসময় কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা আমির অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ শাহজাহান, উপজেলা আমির মাহফুজুর রহমান, সাবেক উপজেলা আমির ভিপি সাহাব উদ্দিন, উপজেলা সেক্রেটারি মুহাম্মদ বেলাল হোসাইন, মুন্সিরহাট ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাওলানা জাফর আহাম্মদ, ডা. সফিকুর রহমান পাটোয়ারী, জামায়াত নেতা নুরে আলম মিয়াজি, হাফেজ বদিউল আলম, শাখাওয়াত হোসেন শামিম, ছাত্রনেতা মোশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হোসেন ও নাসিম মিয়াজি উপস্থিত ছিলেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/জেআইএম