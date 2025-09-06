  2. দেশজুড়ে

রিফাইন্ড আওয়ামী লীগের আইডিয়া ভারতের দেওয়া, বাস্তবায়ন হবে না

প্রকাশিত: ০৯:২১ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, রিফাইন্ড আওয়ামী লীগের আইডিয়া ভারতের দেওয়া। এই আইডিয়া অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে বাস্তবায়ন হবে না।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় পঞ্চগড় জেলা কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

সারজিস আলম বলেন, ‌‘এই দেশে যারা ২০০৯-এ বিডিআর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, শাপলায় আমাদের নিরীহ আলেম ভাইদের ওপরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, ২৪-এর অভ্যুত্থানে হাজারেরও বেশি ছাত্র-জনতাকে খুন করেছে; সেই খুনিরা কখনো বাংলাদেশে রাজনীতি করতে পারে না।’

এসময় জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার বলেন, ‘যারা জাতীয় পার্টিকে ধরে আওয়ামী লীগারদের নির্বাচনে আনার চেষ্টা করছেন, তারা দেশে নির্বাচন চান না, তারা দেশে গৃহযুদ্ধ বাধাতে চান।’

