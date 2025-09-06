দাঁতের চিকিৎসকের মারধরে আহত রোগী, হাসপাতালে ভর্তি
লালমনিরহাটে চিকিৎসা নিতে গিয়ে দন্তচিকিৎসকের মারধরে গুরুতর আহত হয়েছেন মজিদুল ইসলাম (৩৫) নামের এক রোগী। বর্তমানে তিনি লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে লালমনিরহাট শহরের মিশন মোড় হোটেল অবসরের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত ইনোভেটিভ ডেন্টিস চেম্বারে এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগীর পরিবার জানায়, সাপটিবাড়ি ইউনিয়নের চওড়াটারি এলাকার বাসিন্দা মজিদুল ইসলাম দাঁতের চিকিৎসার জন্য ওই চেম্বারে যান। চিকিৎসক রাশেদ জামান চিকিৎসার জন্য ১২ হাজার টাকা দাবি করেন। এর মধ্যে মজিদুল ৯ হাজার টাকা পরিশোধ করেন। তবে বাকি টাকা না দেওয়ায় চিকিৎসক একপর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে তাকে বেধড়ক মারধর করেন। এতে মজিদুল গুরুতর আহত হন। পরে তাকে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে একাধিক সেলাই দিতে হয়।
আহত মজিদুলের স্ত্রী জেসমিন আক্তার অভিযোগ করে বলেন, ‘আমরা গরিব মানুষ, তাই ১২ হাজার টাকা দিতে পারিনি। ৯ হাজার টাকা দেওয়ার পরও ডাক্তার কাজ না করে কাচের বল দিয়ে আমার স্বামীকে মারধর শুরু করেন। আমি বাধা দিলে আমাকেও মারধর করেন। তার আচরণ দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। আমরা এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই।’
এ ঘটনার পর থেকে চিকিৎসক রাশেদ জামান পলাতক। তার ফোন বন্ধ পাওয়া গেছে। চেম্বারে গেলেও কোনো খোঁজ মেলেনি।
লালমনিরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরুন্নবী ইসলাম বলেন, ঘটনাটি শুনেছি। পুলিশ সেখানে গেছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মহসীন ইসলাম শাওন/এসআর/জেআইএম