রূপগঞ্জে ঝুটের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

রূপগঞ্জে ঝুটের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ঝুটের গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিটের ৪০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টা ১০ মিনিটে উপজেলার তারাব পৌরসভার খাদুন এলাকায় গোলজারের মালিকানাধীন টিনশেড ঝুটের গোডাউনে এ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত্র সোয়া ৮টার পর হঠাৎ করে গোডাউনের ভেতরে আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। মুহূর্তে তা আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত পৌনে ৯টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার রাকিবুল হাসান জাগো নিউজকে জানান, খবর পেয়ে কাঁচপুর মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ৪০ মিনিটের চেষ্টায় রাত ৮টা ৫০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
প্রাথমিকভাবে আগুনের লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে জানা যায়নি। তদন্তের পর সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানান তিনি।
নাজমুল হুদা/এমকেআর