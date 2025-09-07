ভোলায় ঘরে ঢুকে মাদরাসা শিক্ষককে কুপিয়ে হত্যা
ভোলায় বসতঘরে ঢুকে এক মাদরাসা শিক্ষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত ব্যক্তির নাম আমিনুল হক নোমানী (৪০)। শনিবার রাত আনুমানিক ৯টার দিকে ভোলা সদর উপজেলার বাপ্তা ইউনিয়নে নিজ বসতঘরে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নোমানী সদর উপজেলার বাপ্তা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর পশ্চিম বাপ্তা এলাকার এনামুল হকের ছেলে এবং ভোলা আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস ও সদর উপজেলা পরিষদের জামে মসজিদের খতিব ছিলেন।
স্থানীয়রা জানান, গতকাল (শুক্রবার) আমিনুল হক নোমানীর স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে বাবার বাড়িতে বেড়াতে যান। শনিবার রাতে তিনি ঘরে একা ছিলেন। রাত আনুমানিক সোয়া ৯টার দিকে তার ঘর থেকে ‘বাঁচাও বাঁচাও’ চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুঁটে যান। সেখানে গিয়ে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত উদ্ধার করে ভোলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান এলাকাবাসী। হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনি মারা যান।
ভোলা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসনাইন পারভেজ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ওই ব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত চলছে।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এমকেআর