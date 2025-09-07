নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা কাভার্ডভ্যানের, প্রাণ গেল চালকের
ফেনী সদর উপজেলায় দ্রতগামী একটি কাভার্ডভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে চালক মারা গেছেন। তার নাম আবদুল কাইয়ুম।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী সদর উপজেলার কাজীর দিঘী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কাইয়ুম রাঙ্গামাটির মোহাম্মদ জয়নাল আবদিনের ছেলে।
হাইওয়ে পুলিশ জানায়, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাজী দিঘি আরিফ ব্রিক ফিল্ডের সামনে সড়কের পাশের একটি গাছে সজোরে ধাক্কা লাগে কাভার্ডভ্যানটির। এতে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়িটির চালক ও লাইনম্যান যুবক গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক কাভার্ডভ্যানচালক আবদুল কাইয়ুমকে মৃত ঘোষণা করেন।
ফেনী হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকারিয়া বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য নিহতের মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। কাভার্ডভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমকেআর