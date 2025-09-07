  2. দেশজুড়ে

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা কাভার্ডভ্যানের, প্রাণ গেল চালকের

জেলা প্রতিনিধি ফেনী
প্রকাশিত: ০৬:৪৪ এএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফেনী সদর উপজেলায় দ্রতগামী একটি কাভার্ডভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে চালক মারা গেছেন। তার নাম আবদুল কাইয়ুম।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী সদর উপজেলার কাজীর দিঘী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কাইয়ুম রাঙ্গামাটির মোহাম্মদ জয়নাল আবদিনের ছেলে।

হাইওয়ে পুলিশ জানায়, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাজী দিঘি আরিফ ব্রিক ফিল্ডের সামনে সড়কের পাশের একটি গাছে সজোরে ধাক্কা লাগে কাভার্ডভ্যানটির। এতে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়িটির চালক ও লাইনম্যান যুবক গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক কাভার্ডভ্যানচালক আবদুল কাইয়ুমকে মৃত ঘোষণা করেন।

ফেনী হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকারিয়া বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য নিহতের মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। কাভার্ডভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে।

