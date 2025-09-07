  2. দেশজুড়ে

মিরসরাইয়ে প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতি

মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৭:৫৭ এএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দুদিনের ব্যবধানে প্রবাসীর বাড়ি থেকে ৩ ভরি স্বর্ণ ও নগদ অর্থ ডাকাতি হয়েছে। শনিবার রাতে মিঠানালা ইউনিয়নের পূর্ব মিঠানালা গ্রামের সমু কাজী বাড়ির প্রবাসী হারুন অর রশিদের ঘরে এ ঘটনা ঘটে।

পরিবারের দাবি, দরজা ভেঙে রাতের কোনো একসময় আলমারি ও ওয়ারড্রবের তালা ভেঙে ৩ ভরি স্বর্ণ ও নগদ ৭০ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় মিরসরাই থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, ডাকাতির খবর শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশের টিম পরিদর্শনে গেছে। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেব।

উল্লেখ্য, গেলো দুইদিন আগে উপজেলা হিঙ্গুলী ইউনিয়নসহ সম্প্রতি মিরসরাই উপজেলাজুড়ে বেড়েছে চুরি ডাকাতির ঘটনা। এতে আতঙ্ক ও নিরাপত্তা সংকটে ভুগছে বাসিন্দারা। গত ছয় মাসে ঘটেছে শতাধিক চুরি-ডাকাতির ঘটনা।

