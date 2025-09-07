সিলেটে শিক্ষার্থী পায়নি ৫ কলেজ, কলেজ পায়নি ১৬৭ শিক্ষার্থী

সিলেটে শিক্ষার্থী পায়নি ৫ কলেজ, কলেজ পায়নি ১৬৭ শিক্ষার্থী
সিলেটে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য কোনো কলেজে নির্বাচিত হয়নি ১৬৭ জন শিক্ষার্থী। অন্যদিকে তিন দফা বিজ্ঞপ্তির পরও একজন শিক্ষার্থীও পায়নি সিলেটের ৫টি কলেজ। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির চূড়ান্ত ফলাফলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।
এদিকে রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) থেকে শুরু হয়েছে একাদশ শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রম। চলবে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। পরদিন ১৫ সেপ্টেম্বর থেকেই ক্লাস শুরু হবে।
শিক্ষার্থী না পাওয়া ৫টি কলেজের মধ্যে রয়েছে- সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার আশুগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, জৈন্তাপুর উপজেলার রাংপানি ক্যাপ্টেন রশিদ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং হানিফা খাতুন মেমোরিয়াল কলেজ, হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার ড. মহিউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এবং আজমিরীগঞ্জ উপজেলা হাজী আব্দুল হেকিম ভূঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ।
সিলেট শিক্ষাবোর্ডের সহকারী কলেজ পরিদর্শক আবুল কালাম জানান, এবার এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা অন্যান্য বছরের তুলনায় কিছু কম। আবার কলেজের আসন সংখ্যা বেশি। তাই অনেক শিক্ষার্থী তাদের পছন্দের কলেজে আসন বরাদ্দ পেয়েছেন। ফলে ওই পাঁচটি প্রতিষ্ঠান কোনো শিক্ষার্থী পায়নি।
তিনি বলেন, কলেজগুলোর বেশিরভাগই প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। তাই অনেক শিক্ষার্থী আবেদনের সময় এসব কলজকে পছন্দের শেষের দিকে রাখেন। ফলে পছন্দের তালিকার শীর্ষে থাকা কলেজেই তারা আসন বরাদ্দ পেয়ে যান।
সিলেট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় সবমিলিয়ে ৩৪৮টি কলেজে রয়েছে। এসব কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আসন রয়েছে এক লাখ ৪২ হাজার ৭৫০টি। যা এবারের এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর তুলনায় দ্বিগুণের চেয়ে বেশি।
শিক্ষা বোর্ডের তথ্যমতে, এবারের শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য তিন দফায় মোট ৬১ হাজার ৮৯ জন শিক্ষার্থী আবেদন করেন। এর মধ্যে ২৫ হাজার ১৮৬ জন ছেলে এবং ৩৫ হাজার ৯০৩ জন মেয়ে। তাদের মধ্যে ৬০ হাজার ৯২২ জন শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। ১৬৭ জন শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য কোনো কলেজে নির্বাচিত হয়নি।
এর আগে চলতি শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য প্রথম দফায় ৩০ জুলাই আবেদন শুরু হয়ে শেষ হয় ১১ আগস্ট। দ্বিতীয় দফায় আবেদন চলে ২৩ থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত। সবশেষ তৃতীয় দফায় আবেদন শুরু হয় ৩১ আগস্ট, যা শেষ হয় ১ সেপ্টেম্বর।
আহমেদ জামিল/এফএ/এমএস