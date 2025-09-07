ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে বাসের ধাক্কায় নিহত ২

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে বাসের ধাক্কায় নিহত ২
ফেননীতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় বাসের সুপারভাইজার ও হেলপার নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার বাসচালক গুরুতর আহত হয়েছেন।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে মহাসড়কের ফেনীর লালপোল হাফেজিয়া মাদরাসা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- পাবনার সাথিয়া উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের ওয়াজেদ আলীর ছেলে বাসের সুপারভাইজার রবিউল ইসলাম (৩৬) ও অন্যজনের পরিচয় জানা যায়নি।
এছাড়া যশোরের জিকরগাছা উপজেলার মোবারকপুর গ্রামের মৃত আবদুল আলী মোল্লার ছেলে রফিক বাসচালক (৬০) আহত হয়েছেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাচ্ছিল শ্যামলী পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস। বাসটি ফেনী লালপোল হাফিজিয়া মাদরাসা এলাকায় এলে সড়কের মধ্যে একটি ট্রাক হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। এসময় যাত্রীবাহী বাসটি ট্রাকের পেছনে এসে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে বাসের সুপারভাইজার নিহত হন। গুরুতর আহত হন বাসের চালক ও হেলপার। আহতদের উদ্ধার করে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সুপারভাইজারকে মৃত ঘোষণা করেন এবং বাস চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার ঢাকায় পাঠান।
এ বিষয়ে মহিপাল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপঅফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. হারুন অর রশিদ জানান, দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলে সুপারভাইজার নিহত হন, চালক ও হেলপারকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে হেলপারের মৃত্যু হয়। নিহতের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।
এদিকে ঘটনার পর ট্রাকচালক পালিয়েছেন। তাকে আটকের চেষ্টা চলছে। দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ট্রাককে রাস্তা থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমএন/এমএস